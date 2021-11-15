الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محكمة الأسرة تلزم فتاة برد 50 ألف جنيه قيمة «الشبكة» لخطيبها السابق

مصوغات ذهبية
مصوغات ذهبية

قضت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، بإلزام فتاة برد مصوغات ذهبية "شبكة" لخطيبها السابق، بقيمة 50 ألف جنيه، وفقًا للفاتورة المرفقة في أوراق الدعوى المرفوعة من أحد الشباب.

ورفضت المحكمة في الدعوى الفرعية أقوال الفتاة، وقبلت الاستماع للموضوع بشكل عام، وإلزام المدعي عليها في الدعوى مصاريف وأتعاب محاماة.

كان "عمر.ح"، 22 سنة، أقام دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، حملت رقم 33 لسنة 2020، يطلب فيها استرداد الشبكة والاستغناء التام عن باقي مستلزماته "الهدايا" التي قام بتقديمها لخطيبته "حنان. إ"، 20 سنة، بعد فسخ الخطبة، ورفضها وأسرتها ردها، لعدم قبول اعتراضه على الفيديوهات التي تقوم بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" .

وتبين من أوراق الدعوى أن الشبكة عبارة عن "خاتم ذهب عيار 18 ودبلة وأسورتين، وتوينز" قيمتها 50 ألف جنيه، إضافة إلى هدايا عبارة عن "ملابس، وهاتف محمول من خارج مصر بقيمة تبلغ 11 ألف جنيه"، وأوضح المدعي أن الهدايا قيمتها 20 ألف جنيه، ولا يريد استردادها فهو يريد الشبكة فقط.

وكشفت أوراق الدعوى، أن طالب الدعوى قام بشرح كل التفاصيل أمام المحكمة، وهو اختلاف في الآراء بينهما فهي تظهر أمام أصحابها أنها غير موافقة على تلك الخطبة، وتقوم بتنزيل كل الحالات الحزينة التي تظهر ذلك، فأصدرت المحكمة قرارها السابق.

نظم المشروع الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، بإصدار قانون الأحوال الشخصية والمقرر مناقشته في البرلمان قريبًا، جميع الإشكاليات الخاصة بالخطبة، وفيما يخص حق استرداد الشبكة والهدايا، نصت المادة (3)، على أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

محكمة الاسرة فتاة مصوغات ذهبية شبكة خطيبها

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

«حفتر» يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.. غدًا ‎

«تحذير للعاملين».. «الأوقاف» تُصدر بيانًا جديدًا بشأن «صناديق التبرعات»

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب جثة فتاة وحرق مقبرتها في حلوان

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-11-2021

وزير التعليم: امتحانات رابعة ابتدائي قصيرة مدتها 25 دقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يسمح بإطلاق النار الحي على اللصوص

المعارضة الإسرائيلية تقدم مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا وتنصح الموجودين بالمغادرة