الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هبوط أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة المعروض وضعف الطلب

النفط
النفط

هبطت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتا أو0.7 في المئة إلى 81.59 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7٪ إلى 80.21 دولارا للبرميل.

وشهدت كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لخفض الأسعار.

وقال محللو (إيه.إن.زد) في تقرير إن "البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأمريكية".

وزادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي حومت فيه أسعار النفط الخام قرب من أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات مما دفع بعض شركات التنقيب إلى العودة إلى عمليات التنقيب. 

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد ستة إلى 556 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.
في الوقت نفسه خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد -19.

واستقرت أسعار النفط الخميس، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة بفعل مخاوف إزاء احتمال أن يؤدي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، المدفوع بتكاليف الطاقة المتزايدة، إلى إفراج الحكومة عن مزيد من مخزونات الخام الاستراتيجية لدفع الأسعار للانخفاض.


 

أوبك الطاقة كوفيد اسعار النفط النفط الخام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

بريطانيا: 63 وفاة وأكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-11-2021

غلق طريق القطامية العين السخنة في الاتجاهين بسبب الشبورة

وزير الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من أراضي «بيت الوطن» بالعبور 2 يناير

وفاة والد العقيد محمد مبروك قبل أيام من ذكرى استشهاد ابنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تقدم مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا وتنصح الموجودين بالمغادرة

حريق ضخم في إسرائيل.. وسماع دوي انفجار (صور)