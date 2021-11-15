فتح طريق «القطامية - العين السخنة» بعد انقشاع «الشبورة»

أعلنت الإدارة العامة للمرور، قبل قليل، عن فتح طريق “القطامية -العين السخنة” أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية وعودة الرؤية.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد قررت غلق طريق القطامية العين السخنة حفاظًا على أرواح رواد الطريق وسائقي السيارات نتيجة الشبورة الكثيفة.

وللقيادة بشكل آمن:

1. يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

2. يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

3. يجب عمل تبديل للإطارات كل 7500 كم.

4. يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

5. يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك.

6. يجب التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

7. يجب عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

8. يجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية.

9. يجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.

10. يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.

11. يجب عند اختبار الفرامل التأكد من أنه ليس هناك عجلة تتوقف قبل عجلة أخرى أو أن السيارة تنحرف يمينًا أو يسارًا عند الضغط على الفرامل أو أن الفرامل تتوقف مرة واحدة دون تهدئة.

12. تأكد من معرفة أماكن كل أدوات التحكم فى المركبة قبل التحرك بها وكذا ضبط ما يمكن ضبطه أثناء التوقف.

13. اختبر جميع الأنوار بالمركبة قبل التحرك وخصوصًا أنوار الفرامل والأنوار الأمامية وأنوار الطوارئ الفلاشر.

14. لا تضغط على الفرامل بعنف فهو يتلف نظام الفرامل مبكرًا كما أنه يعرض مركبتك للتصادم الخلفي.

15. يجب ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة ويمكن المساعدة فى تحقيق ذلك بوسادة أسفل السائق أو الركاب.

16. يجب عدم ركوب الأطفال دون سن السابعة بالمقاعد الأمامية للسيارات.

17. يجب أن يكون حزام الأمان مشدودًا أثناء ارتدائه وليس مرتخيًا.

18. يجب ألا يكون حزام الأمان ملفوفًا أثناء ارتدائه حيث يكون تأثيره أعنف فى حالة وقوع الحوادث.

19. يجب ارتداء حزام الأمان حتى على السرعات البطيئة.

20. إذا انفجر الإطار أو فرغ من الهواء يجب عدم التوقف بغرض الحفاظ على الإطار، الأفضل من ذلك اختيار مكان آمن للتوقف وتغيير الإطار.

21. يراعى وضع العلامات التحذيرية طبقًا لسرعة الطريق وحالة الخطر بحيث تحقق أكبر قدر من التحذير وتكون من 100 : 500 قدم من مكان التوقف الطارئ.