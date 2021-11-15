الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

فن

أحمد عز يحاول إنهاء أعماله للتفرغ لـ«الاختيار 3» لعرضه رمضان 2022

أحمد عز
أحمد عز

يدخل الفنان أحمد عز خلال الأيام القليلة القادمة لوكيشن تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد “كيرة والجن” بمشاركة النجم كريم عبد العزيز للعرض خلال العام القادم حيث يتبقى له عدة مشاهد.

وتم تقسيم المشاهد على 5 أيام متفرقة تبدأ خلال الأسبوع القادم وتنتهي خلال الأيام الأولى من شهر ديسمبر القادم لبدء تجهيز الفيلم الضخم للعرض بالسينما العام القادم.

ويقدم الفيلم شخصيتين حقيقتين، هما "أحمد عبدالحي كيرة"، و"عبدالقادر الجن"، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدًا بعد وقوع حادثة "دنشواي" الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، والحكم على 21 مواطنًا مصريًا، وإعدام 4 من أهل قرية "دنشواي"، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

يُذكر أن فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وهو بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

وبعد الانتهاء من تصوير كيرة والجن يحصل أحمد عز على راحة قصيرة لمدة أسبوعين ليبدأ التحضيرات النهائية لتصوير مسلسله المنتظر “الاختيار 3” بمشاركة النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد السقا من أجل العرض خلال رمضان القادم ومن المتوقع أن يكون من أضخم أعمال الدراما التليفزيونية.

أحمد عز الفنان أحمد عز لوكيشن تصوير كيرة والجن النجم كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز مشاهد

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