وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتابع قرار منع غير متلقي اللقاح لعملهم

قام الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بمتابعة مستمرة منذ الصباح الباكر اليوم الإثنين الموافق 15/11/2021 للتأكد من تلقي جميع العاملين بديوان عام المديرية بلقاح فيروس كورونا مؤكدًا على ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا لجميع العاملين حفاظًا على سلامة وصحة جميع العاملين بديوان مديرية الصحة، وذالك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول العاملين بالجهات الحكومية ابتداءً من يوم 15 نوفمبر إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية علي المتابعة المستمرة علي المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بمركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، والذين توافدوا على المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى، لتلقي اللقاح، وتابع وكيل الوزارة إنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، واستخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم للراغبين في استخراجها.

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

وأكد وكيل الوزارة علي أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة وأبنائنا الأطفال.

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية