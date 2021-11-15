الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع إنتاج الأرز فى كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 6 سنوات

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية، اليوم الإثنين، أن إنتاج الأرز في البلاد ارتفع للمرة الأولى منذ ست سنوات بسبب الظروف المناخية المواتية وزيادة مساحة الأرض المزروعة.
 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن إنتاج البلاد من الأرز بلغ 3.88  مليون طن في عام 2021، بزيادة قدرها 10.7 %بعد أن كان قد سجل 3.51  مليون طن في العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.


ويمثل هذا أول انتعاش منذ عام 2015 عندما ارتفع انتاج الأرزفي هذا العام بنسبة 2 % على أساس سنوي ليصل إلى4.33 مليون طن. وانخفض الرقم للعام الخامس على التوالي في عام .2020
 

وجاءت الزيادة في الإنتاج نتيجة للظروف المناخية المواتية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، مثل  عدد ساعات سطوع الشمس والتي كانت أطول وقلة هطول الأمطار، مما ساعد على نمو حبوب الأرز ، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء.
 

كما أدت زيادة مساحات الأرض المزروعة بالأرز إلى زيادة الإنتاج. وأضافت الوكالة أن الحجم الإجمالي لحقول الأرز زاد بنسبة 8ر0 % ليبلغ  732 ألفا و 477 هكتارا.
 

ويعتبر الأرز غذاءً أساسياً للكوريين، لكن استهلاكه كان في انخفاض مستمر خلال العقود الأخيرة بسبب التغيرات في النظام الغذائي وعادات الأكل بشكل رئيسي.
 

وبلغ متوسط استهلاك الفرد السنوي من الأرز أقل مستوى له على الإطلاق مسجلا57.7  كيلوجرام في عام 2020 ، مقارنةً بأعلى مستوى على الإطلاق والذي بلغ 136.4  كيلوجرام في عام 1970.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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