تباين فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالدول العربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة في عدد من الدول العربية، تباينا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



ففي الأردن أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2452 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل لإجمالي الإصابات 892 ألفا و 123 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان، شفاء 2120 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 851 ألفا و303 حالات، بالإضافة لتسجيل 23 وفاة ليصل مجموع الوفيات 11238 حالة.



وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 413 ألفا و 8 حالات، دون تسجيل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد حالات الوفاة عند 2462.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم أيضا تسجيل 39 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 410 آلاف و 277 حالة ، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 34ر99 %.



وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 69 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 948 ألفا و 226 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.



وأوضحت الوزارة في بيان، شفاء 103 حالات ليبلغ إجمالي المتعافين 930 ألفا و12 حالة بنسبة تعاف 98.1 %، بالإضافة لتسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 ألفا و 743 حالة بنسبة قدرها 1.6 %.



وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 974 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 652735 ألفا ، بالإضافة لتسجيل 5 حالات وفاة.



وفي تونس أفادت وزارة الصحة التونسية في بيان صادر عنها مساء بأنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفا و311 حالة.



أما في الجزائر ، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ٩٧ إصابات جديدة بفيروس كورونا، و٧ حالات وفاة، فيما تماثل ٦٨ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٧ آلاف و٩٧٠ حالة؛ من بينها ٩٧ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤٢ ألفا و٦٩٨ شخصا.