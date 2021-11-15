أصالة تنهى خلافها مع ميادة الحناوى وتغنى لها «حبينا» بالموسيقى العربية

أكدت النجمة السورية أصالة، إنهاء خلافاتها مع الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، وحاولت أن تعتذر لها من جديد، بعد سنوات طويلة من القطيعة بينهما؛ ووجهت أصالة رسالة لـ«الحناوي» عن طريق غير مباشر، وذلك من خلال حفلها المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30.

وقالت «أصالة» في حديثها لجمهورها خلال الحفل: «من الشخصيات الجديدة فيا، هختار الشخصية اللي بتتجاوز "مش كتير، يمكن شوية" عشان محدش يغلط في حقي وهغني لنجمة سورية كبيرة هي الفنانة ميادة الحناوي».

وأضاقت: «قولوا لي بكرة هي هتقول ايه أغني لها تاني ولا راح تزعل مني».

وتغنت «أصالة» للنجمة القديرة بأغنية «حبينا» وسط تفاعل جماهيري كبير.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها أصالة أن تؤكد للجمهور أنها قد أنهت خلافها مع الفنانة القديرة ميادة الحناوي، فقد حاولت في نهاية عام 2020، أن تعتذر لها أمام جمهورها من خلال أداء أغنية «كان يا مكان» في حفلها بالكويت، وقالت إنّها مُبادرة صُلح لها مع ميادة بعد سنوات من القَطيعة والخِلافات وتَبادل التصريحات العدائية بينهما.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من الوزراء والسفراء والإعلاميين، في مقدمتهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسفيرة نبیلة مكرم، وزیرة الدولة للھجرة وشؤون المصریین بالخارج، والنائبة أمينة حسونة، الرئیس التنفیذي لمستشفى الناس ومؤسسة الجود الخيرية.

ورفع الحفل لافتة «كامل العدد»، خاصة وأن نفدت تذاكره وشهدت إقبالا جماهيريًا كبيرًا، بمجرد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، بأربع فئات 1810، 1510، 1010، 510 جنيهات.

ـ بداية الخلاف بين أصالة وميادة الحناوي

بدأت الخلافات في عام 2003 عندما خرجت المطربة أصالة، في قناة "أل بي سي" اللبنانية لتقول إن مواطنتها الفنانة ميادة الحناوي "ختيارة"، أي أنها كبيرة في السن، وهو الأمر الذي أثار ميادة الحناوي وراحت تهاجم أصالة بشراسة حسبما ذكرت جريدة الأحرار في تقرير لها عام 2003.

ورغم أن أصالة حاولت شرح الموقف لميادة الحناوي، وأنها لم تكن تقصد هذا المعنى إلا أن ميادة ردت عليها بأنها غير مقتنعة بها أصلا، على المستويين الفني والانساني، ورفضت اعتذار أصالة رفضا قاطعًا، ورفضت الاستماع إليها من الأساس.

ولم تقف الأزمة عند هذا الحد لكنها تطورت بسرعة ووصفت ميادة الحناوي ما فعلته أصالة بأنها "غيرة المعقدين"، في إطار حديثها عن غيرة الفنانات والتي صنفتها بانها غيرة ستات وغيرة معقدين، ومن بعدها حاولت أصالة أن تعتذر لها أكثر من مرة حتى انتهى الخلاف بينهما.