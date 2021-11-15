شرطة المملكة المتحدة تعلن القبض على 3 أشخاص بعد انفجار سيارة فى ليفربول

أعلنت الشرطة البريطانية، عن أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص خلال التحقيق في انفجار سيارة في ليفربول.



وكتبت شرطة مانشستر الكبرى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ "اعتقل ضباط في ميرسيسايد ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 29 و 26 و 21 عاما في منطقة كنسينجتون في ليفربول بموجب قانون الإرهاب".



وفي وقت سابق من اليوم، قالت شرطة ميرسيسايد إن سيارة انفجرت بالقرب من مستشفى النساء في ليفربول، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة آخر. ولا يزال التحقيق جاريا بمشاركة محققي مكافحة الإرهاب.



وأضافت إن التحقيق مستمر بالتعاون مع شرطة مكافحة الإرهاب التي تعمل بشكل وثيق مع زملائهم في ميرسيسايد.

وعلى صعيد آخر، سجلت المملكة المتحدة 36 ألفًا و567 حالة إصابة جديدة و38 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت شبكة (سكاي نيوز) أن هذه الإحصائية لا تتضمن الحالات الجديدة في ويلز؛ حيث أعلنت وزارة الصحة هناك، في وقت سابق اليوم، أنها لن تتمكن من إتاحة الإحصائيات اليومية بسبب مشكلة فنية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.