المعارضة الإسرائيلية تقدم مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن حزبا "شاس" و"الليكود" اليمينيين المُعارضين قدما مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي نقطة توتر كبير بين إسرائيل وتركيا.



وقالت القناة، إن الأتراك يشعرون بالقلق من أن ينضم حزب "ميرتس" اليساري الذي قاد مبادرات مماثلة في الماضي، إلى المُعارضة ويساعد في تمرير القانون. وقال مسؤولون حكوميون كبار في إسرائيل إن مشروع القانون المطروح لن تتم الموافقة عليه.

وعلى صعيد آخر، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، أن الأطفال من سن الخامسة إلى 11 عاما باتوا مؤهلين للحصول على لقاح كورونا.



وجاء القرار الذي أعلنته وزارة الصحة عقب موافقة لجنة خبراء الأسبوع الماضي، والتي جاءت بعدما أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاستخدام الطارئ للقاح فايزر وبيونتك لتلك الفئة العمرية بواقع جرعة حجمها عشرة ميكروجرام.