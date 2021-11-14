الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في خدمتك.. كيف تستخدم تطبيق «اطمن» لاستخراج شهادة لقاح كورونا؟

مبادرة اطمن
مبادرة اطمن

تتجه الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تطعيم مواطنيها باللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا، ومصر في مقدمة الدول العربية التي شرعت في تلقيح مواطنيها، والآن وبعد مرور قرابة العام على إصدار اللقاحات في العالم، تتجه الحكومة إلى منع المواطنين، من الدخول إلى المصالح الحكومية من دون الشهادة التي تفيد بتلقي اللقاح، التي من المقرر البدء في تنفيذها غدا.

«اطمن» هو اسم التطبيق الذي يعد بوابة الدخول إلى المصالح الحكومية فبغير التطبيق، لن يتمكن المواطن من الدخول إلى المصلحة الحكومية، طالما أنه لا يوجد مانع لديه في ذلك.

كيفية التعامل مع تطبيق «اطمن»

طريقة التعامل مع التطبيق، يسيرة للغاية، فيمكن لكل شخص يحمل هاتف محمول، حديث أن يحمل التطبيق من المتاجر المعروفة، وبعدها يقوم بتسجيل البيانات التي تؤكد تلقيه اللقاح ويستخدمه في المصالح الحكومية.

كما يعد هذا التطبيق بمثابة جواز سفر طبي، فعن طريقه يمكن الدخول إلى الدول التي تشدد على ضرورة تلقي اللقاح قبل الدخول إلى أراضيها.

تطبيق اط اللقاح كورور وزير الاتصاللات المصالح الحكوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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