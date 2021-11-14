الاتصالات: ورشة عمل للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمناقشة التجربة الألمانية في التحول الرقمي

بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

عقدت أكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول الرقمي، التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، اليوم الأحد، ورشة عمل لمديري وممثلي وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة وبعض المحافظات، لمناقشة التجربة الألمانية في التحول الرقمي لتعزيز منظومة العمل بوحدات التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق التميز التشغيلي وضمان استدامة أعمال التحول الرقمي.

وتأتي الورشة استكمالًا لأنشطة أكاديمية دعم وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي التي أطلقها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو 2021 لتقديم الدعم الفني المستمر للعاملين والقيادات بتلك الوحدات بالجهاز الإداري للدولة، مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتستكمل الورشة اللقاءات الدورية التي تعقدها الأكاديمية وتجمع العاملين والقيادات بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي مع نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبناء القدرات الرقمية والتخصصية في مجالات عمل الوحدات بهدف استدامة أعمال مصر الرقمية.

كما تأتي الورشة في إطار مشروع دليل إجراءات العمل الموحد لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة.

وعقدت وزارة الاتصالات الورشة الأولى حول المشروع في يوليو 2021، لاستطلاع رؤى العاملين والقيادات بالوحدات ومقترحاتهم بشأن دليل إجراءات العمل بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتم الانتهاء من إعداد الدليل ومن المتوقع أن يتم عقد لقاء للعاملين والقيادات بتلك الوحدات لاستعراض الدليل وشرح كيفية استخدامه.

شارك في الورشة نحو 70 من قيادات وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي من الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشاركة بعض قيادات الوحدات بالمحافظات وعدد من نواب المحافظين المنوطين بملف التحول الرقمي في محافظات المنيا والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ.

وتستمر الأكاديمية في عقد لقاءات وورش عمل تفاعلية حول تقنيات التحول الرقمي ومنظومات مصر الرقمية، وتستكمل اللقاءات القادمة مناقشة التقنيات المختلفة للتحول الرقمي والتركيز على مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والبلوك تشين، بالتوازي مع استكمال تنفيذ برامج تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم الانتهاء من تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإداري للدولة المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من تدريب 21938 موظف على المعارف والثقافة والمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة بيئة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي 42421 شهادة.

وتم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع 1430 موظف وإجمالي 4868 شهادة.