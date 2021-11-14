بعد خلاف «بير السلم».. إيهاب فهمي: باقة ورد يوميا للفنانة سميحة أيوب

قال الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، إن المسرح هو من افتقد الفنانة سميحة أيوب، إثر خلافها على مسرحية «بير السلم» وتوقيت عرضها، خاصة لقيامها بعمل بروفات اقتربت لما يقرب من ثمانية أشهر.

وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ«الدستور»، اليوم الأحد، أن المسرح القومي يقوم في كل ليلة عرض بعمل إهداء باقة من الورود الي الفنانة سميحة أيوب، مشيرًا إلى أن ذلك لن يعوض الاعتذار لها، بينما سيكون بمثابة حب وتقدير لها في كل ليلة عرض من مسرحية «في انتظار بابا»، والتي يقام لها اليوم مؤتمر صحفي في المسرح القومي تمهيداً لعرضها.

«في انتظار بابا» من إعداد أيمن إسماعيل وسمير العصفوري وإخراج سمير العصفوري، ويشارك في البطولة النجمة سماح أنور، والنجم أحمد سلامة والفنانة سميحة عبد الهادى والعمل إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتقدمه فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

كان المخرج حسام الدين صلاح، قد نشر بوستر المسرحية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلّق عليها: «يشهد المسرح القومى عودة المخرج الكبير سمير العصفوري مخرجا لمسرحية «في انتظار بابا» بطولة النجوم أحمد سلامة وانتصار وسماح أنور ومفيد عاشور وسميحة عبدالهادى وعلى كمال ونجوم المسرح القومى».