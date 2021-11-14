النمسا تفرض الإغلاق العام على من لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا

أعلن مستشار النمسا ألكسندر شالنبرج أن بلاده ستفرض، اعتبارا من غد الإثنين، الإغلاق العام على ملايين السكان الذين لم يتلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا.

وشدد شالنبرج - في تصريحات أوردته "إذاعة مونت كارلو الدولية" مساء اليوم الأحد- على ضرورة الزيادة من معدل التطعيم، مبينا في الوقت ذاته أن نسبة من تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا بلغت نحو 65 في المائة من السكان، وهي من أقل معدلات التطعيم في غرب أوروبا.

وتأتي الإجراءات التي اتخذها المستشار النمساوي في محاولة لمواجهة القفزة في الإصابات التي بلغت مستويات قياسية خلال الأيام الماضية في النمسا.

