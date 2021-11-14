الأحد 14 نوفمبر 2021
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مصر

وزير التعليم يعتمد نتيجة قبول الصف الأول بمدرسة الضبعة

طارق شوقي
طارق شوقي

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة قبول طلبة الصف الأول بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمطروح، على أن تبدأ الدراسة فعليًا بالمدرسة للصف الأول بداية من الأحد الموافق 2021/11/21.

أوضحت الوزارة أنه تم استقبال الطلبة المقبولين بالصف الأول من اليوم الأحد الموافق 2021/11/14 بفندق الإقامة بالمدرسة لتعريف الطلبة بالتخصصات ونظام الدراسة مع إعطاء الطلبة مهلة لنهاية الأسبوع لاستكمال ملفات التقدم والاستعداد لبدء الدراسة، مشيرة إلى انتظام العملية الدراسية للصفوف الأربعة الأخرى من الصف الثاني حتى الصف الخامس مع بداية العام الدراسي في منتصف أكتوبر 2021.

وتعد مدرسة الضبعة النووية أول مدرسة فنية متخصصة في الاستخدامات السلمية لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وسوف يتم تخريج أول دفعة من المدرسة هذا العام 2022/2021.

ووجهت وزارة التعليم طلاب المرحلة الثانوية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021 والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، تعظيمًا للإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خلال خطاب رسمي موجه لجميع المديريات التعليمية، أن ذلك القرار تنفيذًا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين وخاصة الطلاب.

وشدد الخطاب على أنه يجب التوجيه والتوعية للطلاب في تلك الفئة العمرية بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي:  w w.egcovac.mohp.gov.eg، ثم سيتلقي الطالب رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

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