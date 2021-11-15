الإثنين 15 نوفمبر 2021
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فن

داوود حسين: دخلت قلوب المصريين عبر 3 أعمال.. وأستعد لـ«عين التيب» (فيديو)

داوود حسين
داوود حسين

عبّر الفنان الكويتي داوود حسين، عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه مؤخرًا من الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي أقيمت فعالياته في الأسبوع الماضي، وحملت اسم الدورة الجديدة من المهرجان اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

والتقت «الدستور» في لقاء خاص الفنان الكويتي داوود حسين، والذي كشف من خلال الفيديو عن كواليس دخوله عالم الفن المصري، عن طريق 3 أعمال، الأول هو فيلم «على جنب يا أسطى»، مع الفنان أشرف عبدالباقي، والثاني هو فيلم «عندليب الدقي» مع الفنان محمد هنيدي، والثالث هو فيلم «كنغر حبنا»، مع الفنان رامز جلال.

وعن كواليس علاقته مع الفنان محمد هنيدي، قال: «حبيبي وصديقي، وهو إنسان رائع ومن أطيب من تعاملت معهم فهو فنان، بعيد عن الغرور.. نحن على تواصل وقدر من المحبة».

وفي ذات السياق، أكد «حسين»، أنه خلال الفترة الماضية، حاول الابتعاد عن الكوميديا، نظرًا لأنه خريج معهد الفنون المسرحية، ويستطيع تقديم كافة الأنواع الفنية المختلفة، لذا قدّم في الأربع سنوات مجموعة من الأعمال الدرامية المختلفة، مشيرًا إلى أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم مسلسل يحمل اسم «عين التيب»، ويقدم من خلاله شخصية شريرة تمامًا.

من هو داوود حسين؟

يذكر أن الفنان داوود حسين هو ممثل كويتي، ولد في مدينة الكويت في عام 1958، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال هذه الفترة شارك بالعديد من العروض المسرحية بين فرق مسرح السور وفرقة المسرح الكويتي وفرقة المسرح العربي.

تعرف خلال فترة الدراسة على الفنان عبدالحسين عبدالرضا وشارك معه في مسلسل (العتاوية)، ثم شارك بعدها في عدد كبير من المسلسلات والبرامج الكوميدية.

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