سفير اليابان قبل مغادرة القاهرة: أثق أن مصر ستحقق المزيد من التقدم

قال سفير اليابان في القاهرة، نوكي ماساكي، إنه واثق من أن مصر ستحقق المزيد من التقدم، وإن الشعب المصري سوف يصبح أكثر سعادة.

ويغادر السفير الياباني، غدًا الإثنين، مصر، بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها سفيرًا لبلاده لدى مصر.

ونشر السفير رسالة مصورة باللغة العربية على صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، ودع فيها الشعب المصري، قائلا: "كنت أتمنى ألا تأتي لحظة الوداع، لأنني أحب مصر والمصريين من كل قلبي، كما يؤسفني جدًا أنني لن أشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، ولكنني أتطلع إلى افتتاحه وزيارته في أقرب وقت".

وأضاف:" لن أنسى أبدًا مصر اللي فيها حاجة حلوة، والحضارة المصرية القديمة الرائعة، والشعب المصري أبودم خفيف، وأتمنى، بل وواثق من أن مصر ستحقق المزيد من التقدم وسيصبح المصريون أكثر سعادة".