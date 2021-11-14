تأجيل دعوى شطب رئيس الزمالك من نقابة المحامين لـ 13 فبراير المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب، رئيس نادي الزمالك السابق، من جدول القيد العام بالنقابة لجلسة 13 فبراير المقبل.

وأكدت الدعوى، أن مرتضى منصور خالف المادة 62 والتي نصت على "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ المتعارف عليها ، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها و آداب المحاماه و تقاليدها".

وتابع المحامي، أن "منصور" يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسئ لخصم موكله ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف مهنة المحاماة، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".