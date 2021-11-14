الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

روسيا تأمل في اهتمام الشرق الأوسط بمقاتلتها «كش مات»

دينيس مانتوروف
دينيس مانتوروف

أعلن وزير الصناعة والتجارية الروسي دينيس مانتوروف، أن بلاده تأمل في أن تلقى المروحية المقاتلة "كش مات"Checkmate" الروسية ذات المحرك الواحد من الجيل الخامس، بالقبول والاهتمام في الشرق الأوسط، وهي تم تطويرها لتكون من أقوى المقاتلات من النواحي التقنية والتكتيكية.
وقال مانتوروف، خلال افتتاح معرض دبي الدولي للطيران بحسب "روسيا اليوم" الإخبارية، "يتم أيضا عرض المروحيات الروسية من طراز (مي-28 ني) و(كا-52 كا) بإلإضافة إلى "Checkmate"، وهو أول عرض لها في الأسواق الخارجية، ويحدث ذلك في الإمارات، فنحن نعتمد على هذه السوق، سنناقش الشراكة المحتملة مع بلدان المنطقة، وستعرض روسيا في هذا المعرض نموذجا لمنظومة "فيتياز" الصاروخية الدفاعية، والطائرة المسيرة الروسية "أوريون".
وتحمل المقاتلة الواعدة الجديدة خصائص من مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو – 57"، وهي شبيهة لها في الشكل الخارجي، لكنها أخف منها بكثير بسبب تزويدها بمحرك واحد.

معرض دبي الدولي للطيران روسيا الشرق الأوسط موسكو كش مات

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