رئيس القومي للبحوث: اللقاح المصرى المضاد لكورونا مبنى على تكنولوجيا مصرية

أعلن الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومي للبحوث، موافقة هيئة الدواء المصرية على بدء التجارب السريرية للقاح المصري ضد فيروس كورونا كوفي فاكس.

وأضاف هاشم، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم الأحد للإعلان عن التجارب السريرية للقاح المصري كوفي فاكس، أن هناك دعما من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمركز القومي للبحوث، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة منذ جائحة فيروس كورونا متعدد التخصصات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار إلى خطة المركز تتمحور حول صحة الإنسان وتطوير منظومة الصحة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات، موضحا أنه منذ ظهور جائحة كورونا قام المركز بتشكيل فريق عمل للتصدى له والعمل على إنتاج لقاح مصري ضد الفيروس.

وأكد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن اللقاح المصرى المضاد لكورونا مبنى على تكنولوجيا مصرية وأيدى مصرية، موضحا أن الدولة تثبت يوما بعد يوم أنها تتحرك بخطى ثابتة نحو التقدم، وكل الجهود ممثلة فى الأكاديمية والصناعة ونسمع عن استيراد وتصنيع ، ونحن الآن نحتفى بقدرة الدولة المصرية على إيجاد تكنولوجيا

تدخل فى التطبيقات العلمية.

وأضاف الدكتور تامر عصام خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بالمركز القومى للبحوث للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المستجد، أنه بدعم القيادة السياسة أصبح لدينا بحث علمى متكامل مع الصناعة ولدينا حاجة تطبيقية يمكن أن تكون موجودة على مستوى العالم، موضحا أن وزير التعليم العالى كان لديه إصرار على هذا المشروع وفى الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن مشروعات أخرى .

ووجه عصام ، الشكر إلى الفريق البحثى، مؤكدا أن النتائج الموجودة تضاهى كافة النتائج المترتبة على كل اللقاحات فى العالم ، مؤكدا أن لدينا كفاءات يجوز الاعتراف بها من كل العالم ونستطيع أن نكون مرجعية للعالم فى مثل هذه التطبيقية.