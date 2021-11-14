بدء تصوير الجزء الثالث من «الاختيار» منتصف ديسمبر المقبل

يجري صنَّاع مسلسل «الاختيار 3»، جلسات عمل مكثفة مع مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «سينرجي»، للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل.

وعلم «الدستور» من مصدر داخل العمل، أن الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» دخل حيز التنفيذ والمراجعة لكافة تفاصيله من جانب عدد من الجهات، خاصة أنه سيتناول عدد من بطولات رجال الجيش والشرطة على نطاق أوسع.

وقال المصدر، إنه من المقرر البدء في تصوير المسلسل منتصف ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة به من مراجعة الحلقات، وترشيح باقي الأبطال، وضيوف الشرف المشاركين في الجزء الثالث، موضحًا أن المسلسل من الأعمال ذات الإنتاج الضخم، وسيتم الاعتماد على مدربين من الخارج لتنفيذ مشاهد الأكشن والتفجيرات.

ومن المقرر، أن يعقد الثلاثي أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، الجلسات الأولية للجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

ومن المتوقع عقد الجلسات الأولى خلال نوفمبر الجاري، حيث يحتاج المسلسل إلى مزيد من الجهد والوقت نظرًا لضخامة العمل الجديد الذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار الموسمين الماضيين.