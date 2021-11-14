محافظ الشرقية يشكل لجنة لفحص شكاوى مخالفات مستشفى أبو حماد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم (9407) لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد محمد عبد المنعم العطار، استشاري العظام بمستشفى الأحرار بالزقازيق وعضوية كل من الدكتور شريف محمد عيسى رمضان بمستشفى الأحرار، و أيمن عبد القادر عليوة مسؤول مالي بمستشفى الأحرار، و عبد العزيز عبد القادر مسؤول إداري بمستشفى الأحرار، و حازم إسماعيل عبد الرازق بإدارة الحسابات بمستشفى الأحرار، و ناصف موسى السيد بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة " مقرراً "

تختص اللجنة بالانتقال على الطبيعة لمستشفى أبو حماد المركزي وفحص ماورد بالشكوى المقدمة، بشأن وجود مخالفات شابت أعمال المختصين بالمستشفى، منها إجراء عمليات من قبل أطباء مقيمين وليس أخصائيين، والحصول على مبالغ مالية مقابل إجراء هذه العمليات من أهالي المرضى، وكذا فحص سجلات المستشفى وتذاكر الدخول وفحص ماتم بشأن الشكوى المقدمة سيدة تدعى "هـ.ا. و"، وبيان عما إذا كان يوجد ثمه مخالفات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ماهية المخالفات والمسؤول عنها تحديداً وسند المسؤولية على أن تعد اللجنة تقريراً للعرض على المحافظ خلال أسبوع من تاريخه .

جولة مفاجئة لمستشفى أبو حماد

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد فاجأ العاملين بمستشفى أبو حماد المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى والمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

واطلع محافظ الشرقية على سجل الحضور والانصراف للتأكد من مدى التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين، وعمال بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات المكلفين بها، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد أقسام الاستقبال والغسيل الكلوي والحروق واطمأن المحافظ على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بصورة جيدة، مشدداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على سلامة المرضى، و تفقد صيدلية المستشفى للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها مؤكداَ على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطريق جيدة ومراجعة تاريخ صلاحيتها أولاً بأول.

الاستماع للمرضى ومعرفة رأيهم في الخدمات

كما حرص محافظ الشرقية على الاستماع لعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستفسر منهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشدداً على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المترددين على المستشفى والأطقم الطبية.

و أكد "غراب" أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل بالمستشفيات المركزية، والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.