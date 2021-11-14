«نساء مصر» تكرم 4 شخصيات عامة بقلادة التميز والإبداع

نظمت الجمعية العمومية لنساء مصر، برئاسة الدكتورة منال العبسي، احتفالية تكريم لعدد من الشخصيات المصرية المرموقة في مجالات مختلفة، وذلك ضمن إطار الانطلاق الأول لهذا التكريم حيث أعلنت الدكتورة منال العبسي، عن استمرار تنظيمه بشكل سنوي من أجل تكريم الشخصيات المرموقة التي أثبتت دورها وريادتها في مجالها تشجيعا للمتميزين علي المزيد من البذل والعطاء لوطننا العزيز.

وشهدت الاحتفالية، تكريم كلا من اسم الكاتبة والمؤرخة والروائية الراحلة جيهان مأمون، المتخصصة فى الكتابة التاريخية، والتي تمتلك العديد من الإصدارات أبرزها سلسلة عصور مصرية (7 أجزاء)، وسلسلة مدن مصرية (4 أجزاء ) كتاب همسات مصرية، وكتاب من سيرة المماليك، وكتاب الطريق إلى النور، وروايات أبوفيس، وقرينة القلب، والمتاهة، وصوفي، الي جانب إصدار أفلام وثائقية عن مصر القديمة شملت وجوه الفيوم، الجعران، الثعبان، وتسلم الجائزة أولادها.

كما شهد الحفل تكريم السفير محمد عيسى العدوان، رئيس مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية، وكذلك تكريم المستشار محمد بكري، في مجال أدب الرواية والمقال، و تكريم لبنى مظهر سعيد خبيرة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أدائها الإداري والالتزام المهني.

وتسلمت هؤلاء الشخصيات خلال حفل التكريم قلادة التميز والإبداع من الجمعية العمومية لنساء مصر.

وقالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية، أن هذا التكريم في موسمه الأول سيتكرر العام المقبل، وسيتم تكريم ١٠ من أبناء الوطن العربي وأفريقيا، وسيرشح ١٠ آخرين العام المقبل، مشيرة إلى أن هذا التكريم بمثابة تقدير معنوي للشخصيات المصرية التي بذلت دورا كبيرا في إثبات قدراتها ومؤهلاتها وإعطاء المزيد من الجهد لهذا الوطن دون مقابل.

يذكر أن الجمعية العمومية لنساء مصر تعمل على تمكين المرأة في مجالات الصحة والاعلام وحقوق الانسان وتمكينها سياسياً والعمل من أجل تدعيمها في مجال رعاية الطفلة والفتاة.