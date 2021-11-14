ريم العدل تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم «أبو صدام»

تواصل مصممة الأزياء المصرية ريم العدل، نشاطها الفني، من خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 التي ستقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، من خلال فيلم أبو صدام للمخرجة نادين خان، وهو الفيلم المصري الوحيد المشارك في المسابقة الدولية بالمهرجان، بالإضافة إلى ورشة عمل عن تصميم الأزياء في السينما ضمن برنامج يوم صناعة السينما للشباب الموجه لطلاب السينما.

يشهد «أبو صدام» عرضه العالمي الأول بالمهرجان، والفيلم قصة وإخراج نادين خان، وسيناريو وحوار محمود عزت، ويشارك في بطولته محمد ممدوح وأحمد داش، وتدور أحداثه حول سائق التريلا القديم ذو الخبرة «أبو صدام» الذي يحصل أخيرًا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته، لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.

يوم صناعة السينما للشباب، يأتي ضمن أنشطة أيام القاهرة لصناعة السينما، وهو عبارة عن ورشة من يوم واحد تُقام للمرة الأولى في مهرجان القاهرة، وهي مخصصة للطلاب الشغوفين بالسينما، وتستهدف مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم في مجالات مختلفة ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع، وسوف تقدم ريم العدل خلالها ورشة تصميم الأزياء، ويشاركها في هذا اليوم عدد كبير من المؤثرين في صناعة السينما، من بينهم المخرج تامر محسن، مهندس الديكور القدير أنسي أبو سيف والنجم آسر ياسين.

ومن خلال حسابها الرسمي على «إنستجرام»، نشرت «العدل» صورة لها مع مخرجة الفيلم نادين خان من الكواليس، عبرت معها عن سعادتها بمشاركة الفيلم في مهرجان القاهرة. وبهذا التعاون مع نادين خان، تضيف ريم إلى ملفها المهني المزيد من الأعمال التي تجمعها مع العديد من المخرجين اللامعين، من بينهم المخرج مجدي أحمد علي من خلال فيلمه مولانا، عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، محمد دياب بفيلم اشتباك، هالة خليل (فيلم نوارة)، أحمد عبد الله السيد من خلال فيلم ليل/ خارجي، الذي فازت ريم عنه بجائزة أفضل تصميم ملابس من المهرجان القومي للسينما المصرية، كما نافست في نفس المهرجان بفيلم الضيف للمخرج هادي الباجوري.

«سجن النسا» و«واحة الغروب»

كما تعاونت مع المخرجة كاملة أبو ذكري في مسلسلي سجن النسا وواحة الغروب، والمخرج محمد شاكر خضير في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة.

تأتي مشاركة ريم في مهرجان القاهرة استكمالاً لأنشطتها الفنية الأخيرة هذا العام، فمؤخراً نافست في مهرجان الجونة بالفيلم القصير خديجة للمخرج مراد مصطفى في فعاليات الجونة بالإضافة إلى أيام قرطاج السينمائية.

كما قدمت ورشة "تصميم الأزياء للسينما" مع الأمريكية ديبورا لانديس، مصممة الأزياء للعديد من الأعمال البارزة مثل أفلام إنديانا جونز وأغنية مايكل جاكسون الشهيرة Thriller، بالإضافة إلى تقديمها ماستركلاس عن تصميم الأزياء السينمائي حيث قامت بإدارة النقاش المخرجة المصرية هالة خليل.

ومنذ شهور قليلة اختارتها إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية و الوثائقية في دورته الأحدث في 2021، وهذا في ظل دعمها الدائم لصُنّاع الأفلام الشباب، واهتمامها بالمشاركة في صناعة الأفلام القصيرة حيث شاركت في تصميم ملابس 8 أفلام قصيرة خلال العام الماضي.

من هي ريم العدل؟

ريم العدل مصممة أزياء مصرية، عبر مسيرة تضم أكثر من 30 عملا بالتليفزيون والسينما، يرتبط اسمها بالأعمال ذات الطبيعة المختلفة عن السائد، والتي تدور أحداثها في أزمنة وبيئات متنوعة، درست النحت في كلية الفنون الجميلة، ثم عملت كمساعدة في أكثر من عمل فني، ثم تدربت مع مصممة الأزياء الكبيرة ناهد نصر الله لمدة عام كامل، كما حصلت على دبلومة في الأكاديمية الإيطالية في فلورنسا.

أحدث أعمال ريم العدل مشاركتها لأول مرة في عالم المسرح من خلال المسرحية الاستعراضية كوكو شانيل للنجمة شريهان، حيث قامت بتصميم أزياء الممثلين والراقصين في المسرحية، واثنين من فساتين النجمة شريهان. كما قامت مؤخراً بتصميم أزياء إعلان أورنج الأخير الراعي الرسمي لمهرجان الجونة، والذي شارك فيه النجوم أحمد مالك، جميلة عوض، أحمد مجدي وتارا عماد.

وقبلها قامت بتصميم أزياء حلقتين في مسلسل نمرة اتنين هما فرق توقيت للمخرج هادي الباجوري وبطولة شيرين رضا وماجد الكدواني، و«حلقة أول امبارح» للمخرج محمد شاكر خضير وبطولة منة شلبي وأحمد مالك، وهو المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً على منصة شاهد.