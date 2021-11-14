حلو وحادق.. طرق لذيذة لاستفادة طفلك من البنجر بدون أن يشعر بمذاقه

يحتوى البنجر على عدد كبير من المعادن والعناصر الغذائية التي يحتاج إلى الطفل في مراحل النمو الأولى، غير أن عدد كبير من الأطفال لا يفضل تناوله في صورته الأصيلة، الأمر الذي يدفع عدد كبير من الأمهات إلى الاستغناء عنه بشكل كامل.

لكن من خلال زينب حسني، خبيرة تغذية الرضع، نقدم لـ"الدستور" عدد من الوصفات التي يمكن للأم من خلالها تقديم البنجر للطفل من غير أن يشعر، وفي الوقت ذاته الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتوي عليها.

مهلبية البنجر:

المكونات:

تفاح.

مكعب بنجر متوسط.

معلقة كبيرة شوفان.

معلقة صغيرة نشا مذابة فى مياه.

عصير برتقالة واحدة.

كوب مياه.

مكسرات مطحونة.

زبيب.

ملعقة صغيرة دبس تمر.

الطريقة:

نقوم ببشر البنجر، وتقطيعه إلى قطع صغيرة، ونضعه في ماء مغلي مع الشوفان، ثم نقوم بتقطيع التفاح إلى قطع صغيرة، وتسويته، ونضع بعدها البنجر والشوفان، ويتم خفقهم جيدًا في محضرة الطعام.

بعدها نقوم بوضع الخليط على النار ونضيف بعدها معلقة النشا و الزبيب ودبس التمر، ونستمر في التقليب حتى يثقل الخليط، بعدها نغلق النار ونضيف عصير البرتقال، مع تقليب بسيط ثم نقوم بغرفه، ونرش فوقه قليل من المكسرات.

الفراخ بالبنجر:

تعتبر الفراخ بالبنجر وجبة غذائية متكاملة، ولكن يمكن إضافة بعض الخضروات الأخرى إليها كالبروكلي.

المكونات:

صدر دجاج كمصدر للبروتين.

جزر.

بصل.

بنجر.

بطاطس، يمكن الاستغناء عن البطاطس والاكتفاء بالجزر كمصدر للنشويات.

رشه كمون.

رشه زيت زيتون (حوالي ربع معلقه شاي).

معلقه جبنه شيدر مبشورة مبسترة بدون زيوت نباتية معتدلة الطعم ليست حادقة.

الطريقة:

نقوم ببشر جميع المكونات، ثم نقوم بالتقليب الجيد، وتشكيلهم بالطريقة التي اعتاد الطفل عليها، ثم نقوم بتحضير صينية مدهونة زيت زيتون، ونضع الفراخ بالفرن حتى تنضج.