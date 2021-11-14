فريدة مجدي.. طالبة في «الرابع الابتدائي» تُحارب «التنمر» بـ«الحكايات»

كرمت إدارة جنوب الجيزة التعليمية، التلميذة بالصف الرابع الابتدائي فريدة محمد مجدي، والتي تهوى التأليف والكتابة.

وقالت التلميذة لـ"الدستور"، إنها ألف كتابين الأول اسمه “حكايات فريده” عبارة عن ٢١قصة للأطفال، والثاني “كنز” ويتحدث عن أطفال متلازمة الداون أو الطفل المنغولي ومرض البهاق والتنمر الذي يتعرضوا له.

ولفتت إلى أنها حاصلة على دبلومة إذاعة وتلفزيون والمذيع المحترف، وذلك لتقديم حكاياتها على شكل برنامج تلفزيوني حتى يستفيد الأطفال.

وتابعت:«وبقدم حلقات في راديو أم الدنيا بحكي فيها حكايات كتابي الأول حكايات فريدة، وبقدم برنامج آخر اسمه سفيرة لبلدي بتتكلم فيه عن محافظات مصر وكل مايميز المحافظه من آثار للعادات والتقاليد وكل شيء بيتذاع على صوت فضفضة السعودي، وأخدت ورش كتابة قصة ومسرح في المركز القومى لثقافة الطفل».

الطالبة فريدة

فى سياق متصل شهدت المدارس الثانوى تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، بعد تفعيلها ودخولها على نظام وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة ومنصة التعلم، حيث وزع بكساوى مصطفى مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية الأجهزة على الطلاب داخل مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة.

وطالبت المدارس من الطلاب ضرورة احضار الأوراق المطلوبة الخاصة باستلام التابلت، حيث حددت المدارس المستندات كالتالى:

ـ أصل بوليصة تأمين التابلت وصورة منها.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومى لولى الأمر

ـ شهادة ميلاد الطالب .

ـ إقرار ولى الأمر و ويرفق عليه صورة شخصية للطالب.

ـ وضع كل الأوراق فى مظروف بلاستيك.

وشددت المدارس على أن التسليم يتم داخل الفصول للطالب فقط من خلال اللجنة للمشكلة من قبل إدارة المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت خريطة توزيع أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى على المديريات التعليمية كالتالى:

وأوضحت الوزارة، أن يوم الخميس 28 أكتوبر الماضى، تسلمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 78 ألفا و362 جهاز تابلت، والسبت 30 أكتوبر تسلمت مديرية الجيزة، 73 ألفا و170 جهازا، والأحد 31 أكتوبر، تسلمت محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية 52 ألفا و103، واليوم الاثنين 1 نوفمبر تسلمت الشرقية وبورسعيد 55859 جهاز تابلت، والثلاثاء 2 نوفمبر، تتسلم محافظتى القليوبية وقنا 53187، والأربعاء 3 نوفمبر، تتسلم المنوفية وبنى سويف 49584، والخميس 4 نوفمبر، تتسلم الفيوم والغربية 49879، والسبت 6 نوفمبر، تتسلم محافظات الوادى الجديد وسوهاج وأسيوط، 50374.