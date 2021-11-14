مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب لتدشين الاستراتيجية الجديدة (بث مباشر)

بدأ المؤتمر الصحفي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، لتدشين الاستراتيجية الجديدة.

ومن المقرر أن يعقب المؤتمر الصحفي، تنظيم صالون سياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم، في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرًا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ويدير الصالون محمد موسى، عضو مجلس النواب عن محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم، الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.