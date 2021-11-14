برلماني يطالب بإدخال تعديل على قانون المالية الموحد

طالب النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بإدخال تعديل على أحد مواد قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

واقترح النائب إضافة المجالس القومية ومجلسي النواب والشيوخ، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية على المادة الأولى من مواد الإصدار.

وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على مقترح النائب هشام هلال أنه يحصن القانون من شبهة عدم الدستورية حيث حدد المجالس والهيئات.