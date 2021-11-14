الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج الأوراق للمواطنين فى 13 محافظة

قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة – المنيا – المنوفية – الجيزة – الدقهلية – قنا – دمياط – كفر الشيخ – القليوبية – الشرقية – الفيوم - بنى سويف – الأقصر).

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المناطق .. فقد تقرر استمرار القوافل بمحافظتي القاهرة – المنيا، واستحداث مواقع أخرى بمحافظات (الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الشرقية – كفر الشيخ – المنوفية – الغربية – دمياط – الفيوم – الأقصر) .. اعتبارًا من السبت الموافق 13/11/2021 حتى يوم الخميس الموافق 18/11/2021 لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (7 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة" بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقد لاقت تلك القوافل قبولًا واستحسانًا من المواطنين لما لها من مردود إيجابي من حال التيسير عليهم في تلقيهم الخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. حيث أسفرت جهود القوافل خلال الفترة من مارس 2021 وحتى تاريخه عن استخراج (187325 بطاقة رقم قومي)، و(372717 مصدرًا مميكنًا).