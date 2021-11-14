الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نتائج أعمال قياسية للبنك التجاري الدولي-مصر CIB خلال 9 أشهر تحت قيادة "حسين أباظة"

حسين أباظة
حسين أباظة

نجح البنك التجاري الدولي CIB في تحقيق نتائج إيجابية غير مسبوقة بنهاية الربع الثالث من 2021 بفضل الإدارة الحكيمة لمجلس إدارة البنك بقيادة حسين أباظة وهو مادفع إلي تحقيق نمو كبير ومتوازن على مستوى كافة الأنشطة وقطاعات الأعمال مع إرتفاع كبير في مؤشرات الاداء المالي بما يتناسب مع هذا النمو و يحقق إستدامة الأعمال ورضاء العملاء في آن واحد ،حيث أعلن البنك عن ارتفاع صافي الأرباح لتسجل 9.894 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021، مقابل 7.395 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020. 
وعلّق حسين أباظة الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر CIB عن تلك النتائج قائلا" نحن فخورون بما حققناه من نجاحات وإنجازات  بالرغم من التحديات التى حفزت البنك على الإسراع في تنفيذ استراتيجيتنا ". 

وأشار أباظة إلي أن تلك النتائج خير دليل على عمق التوجه الاستراتيجي للبنك وقدرة إدارته التنفيذية علي تفعيل تلك الاستراتيجية علي أرض الواقع عبر كافة القنوات بدءاً من الفروع والمنصات الرقمية وصولاً إلى مختلف إدارات البنك، مشيراً إلى أن البنك استطاع تحقيق نمو قوي ومضى بخطى ثابته، ما عكسته مؤشرات الاداء المالي على مدار الفترة الماضية.

وأضاف أباظة : "نتطلع و نطمح للمزيد من النمو و التطوير على صعيد كافة الخدمات التى يقدمها البنك لعملائه و تحسين مستويات كفاءتها لنتمكن مواصلة الخطط التوسعية وزيادة قاعدة العملاء مع تحقيق قيمة مستدامة وخدمة المجتمع بالاتساق مع رؤية مصر وتوجهات البنك المركزي."

وكشفت القوائم المالية المستقلة للبنك تحقيقه أرباح قبل الضريبة بقيمة 13.998 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل11.290مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020. 

وسجل صافي الدخل من العائد 18.105 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 18.832 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020. 

وبلغ عائد القروض والإيرادات المشابهة 32.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 31.499 بنهاية سبتمبر 2020. 

وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 1.765 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

البنك التجاري الدولي نتائج إيجابية الإدارة الحكيمة قطاعات الأعمال حسين اباظه المنصات الرقمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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