الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 في انقلاب سيارة في الطريق الصحراوي بأطفيح

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد،  فى حادث انقلاب سيارة في الطريق الصحراوى بدائرة مركز شرطة أطفيح  بمحافظة الجيزة.

و تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الصحراوى بأطفيح، يفيد بوقوع حادث مروري، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. 

- حملات مرورية في القاهرة والجيزة لرصد المخالفات

فيما عززت اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول الطلاب للمدارس والجامعات والمواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حركة المرور غرفة عمليات الطريق الصحراوي حادث مرورى مديرية أمن الجيزة اصابة 5 اشخاص حادث انقلاب سيارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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