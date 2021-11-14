الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة سرقة السيارات بأكتوبر للجنايات

ارشيفية
ارشيفية

أحالت النيابة العامة، اليوم الأحد، عصابة  من 5 عاطلين، للمحاكمة أمام الجنايات، لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي في  سرقة السيارات بمنطقتي أكتوبر والشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة  السيارات  في أكتوبر والشيخ زايد بأسلوب المفتاح المصطنع، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (5عاطلَين) ، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع مُتخذين من دائرة قسمي شرطة أكتوبر  والشيخ زايد مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب عدة وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها في تلك الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التي أحالت أوراق القضية للمحاكمة عقب انتهاء التحقيقات.

إحالة تشكيل عصابي سرقة السيارات أكتوبر الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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