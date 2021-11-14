في اليوم العالمي.. أستاذ بطب القاهرة يطلق مبادرة للتوعية بمخاطر السكري

بالتزامن مع اليوم العالمي للسكر الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، أطلق الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، مبادرة للتوعية بمخاطر مرض السكري.

وقال الدكتور وليد الدالى، إن المبادرة تهدف إلى العمل على رفع مستوى الوعي حول تأثير مرض السكري على المجتمع، وتشجيع المواطنين على ضرورة التشخيص المبكر، فضلًا عن التوعية بطرق الوقاية من مرض السكري أو تأخير ظهوره من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني.

وأكد أستاذ جراحات الأوعية الدموية أن السكري يعد مرض مزمن يحدث عند عجز جسم الإنسان على الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه، أو عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين بكمية كافية.

وشدد على أن عدم السيطرة على مرض السكري يؤدي مع الوقت إلى حدوث أضرار وخيمة في العديد من أجهزة الجسم، بالتحديد الأعصاب والأوعية الدموية، حيث يفقد كل 20 ثانية شخص قدمه بسبب مرض السكري، وتعتبر تقرحات القدم نقطة البداية لأكثر من 80% من حالات بتر الأطراف.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من المتوقع أن يصبح السكري سابع أسباب الوفاة الرئيسية في العالم بحلول عام 2030.

ونصح الدالي، بضرورة اتباع المواطنين لنظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنّب تعاطي التبغ، حتى نستطيع أن نحد من الإصابة بالسكري من النمط 2 أو تأخر ظهوره.

وتشير التقديرات إلى إصابة 422 مليون شخص بالغ بالسكري على الصعيد العالمي في عام 2014 مقارنة بإصابة 108 ملايين شخص في عام 1980، وأصبح معدل الانتشار العالمي للسكري (الموحد حسب السن) يتضاعف منذ عام 1980، إذ ارتفع من 4.7% إلى 8.5% لدى البالغين.

ويبرز هذا زيادة في عوامل الخطر المرتبطة بقضايا مثل زيادة الوزن والسمنة، وعلى مدى العقد الماضي، اتسعت رقعة انتشار مرض السكري اتساعًا كبيرًا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عنها في البلدان مرتفعة الدخل.