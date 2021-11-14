جهات التحقيق: استدعاء مسئولين بحي روض الفرج في واقعة انهيار عقار

قررت جهات التحقيق بروض الفرج، اليوم الأحد، استدعاء مسئولين بالحي للاستماع لأقوالهم في واقعة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد انتشلت قوات الحماية المدنية، جثتين من أسفل العقار المنهار بشارع سيدي الحلي في روض الفرج، وتبين أن الجثتين لسيدتين هما صاحبة العقار المنهار وابنتها، وجرى انتشالهما من أسفل ركام منزل المنهار، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية بمنطقة روض الفرج، وتم إخلاء العقارات المجاورة إخلاء احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبانى المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، وانتقل محافظ القاهرة على الفور لموقع العقار المنهار، وأشرف على عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث والإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة.