الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الري: متابعة لحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والري، تبذل مجهودات متواصلة في إطار رؤية شاملة، تستهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كمًا ونوعًا، بما ينعكس إيجابيًا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.

وأشار “عبد العاطي”، إلى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه ، لمتابعة موقف السيول والأمطار الغزيرة، وموقف إيراد نهر النيل، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائيه.

وشدد الوزير على ضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف، والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

ووجه الدكتور عبد العاطى بأن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة إيراد النهر والاطمئنان على الموقف المائي.

 

 

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