اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة نادية الجندي

تنظر محكمة الجنح بشمال الجيزة، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة خادمة وآخر، متهمين بسرقة مصوغات ذهب ومجوهرات من فيلا الفنانة نادية الجندي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة في حل لغز السرقة حيث تبين أن الخادمة وشخص آخر وراء ارتكاب الجريمة وتم ضبطها وإعادة المسروقات.

وكانت البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا، من الفنانة نادية الجندي مفاده تعرض فيلتها الكائنة بدائرة المركز للسرقة واتهمت خادمتها بسرقة مصوغات ذهبية ومجوهرات ثمينة.

وانتقل رجال المباحث والأدلة الجنائية لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وبعمل التحريات تبين أن الخادمة سرقت المصوغات الذهبية من غرفة الفنانة نادية الجندي، أثناء القيام بأعمال التنظيف ولاذت بالفرار هاربة.

وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حيث أشارت التحريات الأولية أن الفنانة اكتشفت اختفاء مصوغاتها الذهبية من داخل فيلتها.

وتوصلت التحريات برئاسة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر إلى أن الخادمة وراء ارتكاب الجريمة.

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة في إلقاء القبض على المتهمة التي أرشدت عن المسروقات وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.