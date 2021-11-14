اليوم.. افتتاح معرض «علماء البعثة المصرية يرسمون الإسكندرية»

يفتتح المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الأحد، معرض "علماء البعثة المصرية يرسمون الإسكندرية"، وذلك في إطار فعاليات أسبوع التراث السكندري في دورته الثانية عشر، والذي ينظمه المركز للدراسات السكندرية CEALEX، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الثقافية في مدينة الإسكندرية والذي يستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

ويضم المعرض أهم الوحات التي رسمها الفنانون الذين رافقوا الحملة الفرنسية على مصر في الفترة من عام 1798 وحتى عام 1801، وخلال هذه الفترة كان يرافق نابليون بونابرت حوالي 160 باحثًا وفنانًا من جميع التخصصات، والذين قدموا أعمالهم في موسوعة "وصف مصر".

يكشف الرسم التمهيدي لــ موسوعة "وصف مصر" الصور البانورامية للإسكندرية والآثار القديمة وشكل المدينة في نهاية القرن الثامن عشر كما لاحظوها ورسموها.

من خلال هذا المعرض يتعرف الزوار على ملامح التراث السكندري، من خلال اللوحات التي نفذها عشرات الرجال أو ما يقرب من ذلك ممن أقاموا في الإسكندرية لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر وفي بعض الأحيان لفترة أطول.

ــ العرض المسرحي "قول للزمان" لفرقة عكس عكاس للفنون والمسرح

في سياق متصل، يليها في الثامنة من مساء نفس اليوم، وعلى خشبة مسرح المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، يقام العرض المسرحي "قول للزمان"، والذي تقدمه فرقة عكس عكاس للفنون والمسرح، والعرض من تأليف وإخراج طارق نادر.

يتناول العرض المسرحي "قول للزمان"، ثلاث حكايات مُنفصلة لا أحد على يقين إن كانت حقيقة أم خيال إلا أنها تخترق حدود الزمن، يفصل بين الأولى والثانية أربعين سنة أما الثانية والثالثة يفصلهما أربعين سنة أيضًا. أبطال الحكايات هم الحرب والأحكام العادلة والأغنيات الشعبية، العدوان الثلاثي والأبناء والفنانين الأوفياء، الجريمة وكازينو "بيانو بيانو".

عرض "قول للزمان"، من إنتاج فرقة عكس عكاس للفنون والمسرح، بدعم من مركز الدراسات السكندرية والمعهد الفرنسي بالإسكندرية. ومن بطولة: أحمد سامح ــ سارة حسن ــ محمد غزاوي ــ شهد المحلاوي ــ أدهم جمال ــ أمل فتحي ــ نورين الخولي ــ آية قنديل ــ محمد شاهين ــ محمد عصام ــ كيرلس ثروت.

مدير الإضاءة أحمد علي - ديكور مازن حسام الكردي - مخرج مساعد أحمد خليل - مخرج منفذ أحمد عصام توفيق - مكياج هانيا الكردي - فريق الأزياء: محمد جمال - محمد حسن - نجوى حسن - إعداد موسيقي طارق نادر.

ــ ورشة مع الكتاب والشعراء بصحبة غالية بن علي

في سياق متصل، تحل النجمة التونسية غالية بن علي، في السادسة والنصف من مساء غد الإثنين، في ضيافة المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، حيث تعقد ورشة مع الفنانة غالية بن علي، بمشاركة عدد من الكتاب والشعراء والموسيقيين الشباب من الإسكندرية.