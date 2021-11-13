يخفض الأنسولين ويخفف الاكتئاب.. تعرف على فوائد الشاي بالليمون

بجانب نكهته ورائحته اللذيذة يمنح الليمون فوائد لا حصر لها لصحة الإنسان مثل القضاء على حصوات الكلى وتنقية نسيج الجلد وترطيب الجسم، ويمكن إضافة الليمون إلى الشاي لإعداد مشروب مهدئ ومنعش لتهدئة الأعصاب أثناء الإجهاد أو الشعور بالتعب الشديد وفقا لموقع eat this



مكونات وصفة الليمون بالشاي



عصير 1 ثمرة ليمون

بضع قطع من الزنجبيل

كوب ماء

2 شريحة ليمون رفيعة للتزيين

فوائد الشاي بالليمون لصحتك



يزيل سموم الجسم



محتوى حامض الستريك في الليمون مرتفع بشكل ملحوظ، مما يساعد في تنقية الكبد، ويساعد تناول شاي الليمون على معدة فارغة في الصباح في التخلص من جميع الفضلات والسموم المتراكمة في الكبد وإزالة السموم من الجسم تمامًا.

يعزز وظائف الجهاز الهضمي



يحتوي شاي الليمون فقط على جزء صغير من الكربوهيدرات الموجودة في شكل سكريات بسيطة وألياف غذائية، وتعمل هذه الألياف على إبطاء معالجة السكريات البسيطة، وبالتالي تحسين صحة الأمعاء وتنظيم عملية التمثيل الغذائي، لذلك تناول كوب من شاي الليمون بعد وجبة دسمة يحسن الهضم بشكل كبير.

يكافح الأمراض المعدية



وضع القليل من العسل في شاي الليمون وتناوله بعد كل وجبة يسرع من الشفاء من السعال والبرد، كما يساعد على تخفيف آلام الجسم والبلغم.

ويمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الليمون أن تخفف بكفاءة احتقان الصدر أيضًا، مما يساعد في التعافي السريع من الأمراض المعدية.

يعزز صحة البشرة



شاي الليمون مليء بخصائص قابضة تعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد شباب وجهك، علاوة على ذلك فإنه يمتلك أيضًا سمات مضادة للالتهابات، والتي تحارب بشكل فعال حب الشباب والبثور والأكزيما، مما يعزز صحة الجلد بشكل عام.

يعزز صحة القلب



الفلافونيدات النباتية الموجودة جوهريًا في الليمون مثل هيسبيريدين وديوسمين لها قدرات على خفض الكوليسترول، لذلك فإن تناول كوب من شاي الليمون الدافئ كل مساء يمكن أن يمنع حدوث أمراض القلب والسكتة الدماغية ويعزز صحة القلب بشكل كبير.



يعالج التهاب اللثة



مستويات فيتامين C وحمض الستريك في شاي الليمون مرتفعة بشكل طبيعي، بالإضافة إلى الطبيعة المهدئة للألم لكأس شاي الليمون الدافئ ، مما يجعله علاجًا منزليًا فعالًا لعلاج اللثة المنتفخة.



يهدئ الصداع النصفي



مضادات الأكسدة التي لا تعد ولا تحصى في كوب من شاي الليمون، جنبًا إلى جنب مع رائحته المنعشة، تخفف على الفور الصداع وهي علاج طبيعي رائع للصداع النصفي المستمر، وتعمل مركبات البوليفينول المفيدة في هذا المشروب على التخلص من الجذور الحرة الضارة وتقليل الالتهاب في الرأس والوجه والممرات الأنفية، وبالتالي تقليل التعب والخمول والألم وتحسين الحالة المزاجية ومستويات الطاقة.

ينظم سكر الدم



يمتلك كل من عصير الليمون ومستخلص أوراق الشاي وهي المكونات الرئيسية في شاي الليمون القدرة على تحسين تكوين الأنسولين بواسطة البنكرياس بالإضافة إلى تعزيز النشاط الهرموني في الجسم وتوازنه، وهذا بدوره يساعد في السيطرة على الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، كما أنه ينظم الشهية ويحافظ على التمثيل الغذائي الأمثل ويحافظ بشكل فعال على مستوى السكر في الدم الطبيعي في النظام.

يخفف من الاكتئاب والقلق



بفضل الكميات الوفيرة من مركبات الفلافونويد والنحاس والبوتاسيوم يمنح شاي الليمون مزايا رائعة لتعزيز صحة الدماغ، وتساعد الرائحة المنعشة لهذا المشروب الحار، بالإضافة إلى وفرة العناصر الغذائية المفيدة في تعزيز انتقال النبضات العصبية وتحسين الحالة المزاجية والذاكرة وبالتالي تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.