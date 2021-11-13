السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ سوهاج يلتقي بأعضاء مبادرة «شباب يدير شباب YLY»

مبادرة شباب يدير
مبادرة شباب يدير شباب YLY

التقى  أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، بمجموعة من شباب مبادرة "شباب يدير شباب YLY"، فى إطار الاجتماعات الدورية التي تحرص المحافظة على عقدها مع الشباب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، للاهتمام بالشباب ودعمهم والاستماع إلى آرائهم والاستفادة من أفكارهم.

حضر اللقاء محمد زكريا وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة، وأحمد عبد العزيز منسق عام المبادرة.
وأكد "القاضي" على دعم المحافظة لهم إيمانًا بدور الشباب فى تحقيق “رؤية مصر ٢٠٣٠” لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بدور “شباب YLY” فى المشاركة الإيجابية والفعالة فى العديد من الفعاليات التى تنظمها المحافظة.

واستمع نائب المحافظ لشباب المبادرة ومقترحاتهم حول نشر الأنشطة الرياضية فى المحافظة، وتنظيم الماراثونات الرياضية، والمشاركة فى تنظيم الفعاليات الكبرى التي تشهدها المحافظة.

وأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فى وقت سابق، عن الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 8 وحدات صحية بقرى مركز البلينا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح "الفقي" أن الوحدات الصحية التي تم تطويرها، ورفع كفاءتها هي"الحجز، نجع أبو ستيت، الغابات، الحرجة بالقرعان، الحرجة قبلي، البورة، العمارنة، الوحلية الصغيرة"، مشيرًا إلى بدء أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية "الغنيمية"، وتسليم قطعة أرض لإنشاء مركز طبي بقرية "بني حميل".

كما نظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لـ45 من شباب ومواهب قصر ثقافة سوهاج، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمركز المراغة.
وتضمنت الجولة قيام شباب ومواهب قصر ثقافة سوهاج يرافقهم أحمد أبو همام نائب رئيس مركز ومدينة المراغة، وأحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج، بزيارة مشروعات قرية شندويل، حيث تفقدوا أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزارعية، وإنشاء مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، كما تفقدوا محطة رفع الصرف الصحي بـ "نجع أبو عوض"، واختتم الشباب جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مدرسة " الوقدة " تعليم أساسي.

اجتماع طفل تحقيق عرف رياضة محافظة صحي فعاليات مدير وزير تنظيم محافظ أفكار تطوير حجز محمد

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نائب محافظ سوهاج يلتقي بأعضاء مبادرة «شباب يدير شباب YLY»

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