وفد مصر للطيران يشارك بجناح دعائي في «معرض دبي للطيران» غدًا

قالت “مصر للطيران” إن مشاركتها هذا العام في “معرض دبي للطيران” تأتى من خلال عرض أنشطة الشركة بجناح دعائي يضم عرض العديد من أنشطة الشركة بصفة عامة ومجالات الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والتدريب بصفة خاصة.

ويشارك وفد من وزارة الطيران المدني و"مصر للطيران" برئاسة الطيار محمد منار، وزير الطيران، فى فاعليات معرض دبي الدولي للطيران “Dubai Airshow 2021”، فى دورته الـ17 التى تنطلق غدًا الأحد الموافق 18 نوفمبر الجاري بمدينة دبي.

وتمتلك “مصر للطيران” إمكانيات بشرية ولوجيستية كبيرة تؤهلها للمنافسة فى هذه المجالات وفتح أسواق جديدة وزيادة قاعدة عملائها حيث من المقرر أن يتم خلال فاعليات المعرض إبرام العديد من الاتفاقيات والتعاقدات مع عدد من شركاء صناعة النقل الجوي.

ويعتبر “معرض دبي” أهم معارض الشرق الأوسط والثالث عالمياً، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليمياُ وعالمياً ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 1200 عارض من 148 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 370 شركة ناشئة وجديدة وعرض أكثر من 160 طائرة من أحدث طرازات الطائرات وحضور 40% من صانعي القرار والمهتمين بالصناعة والخبراء في مجال الطيران حول العالم.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون “تحليل PCR” بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من “اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت”، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فة تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة.