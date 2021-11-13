اكتشاف 7 حالات تعاطي للعاملين بالدولة.. أبرز أنشطة «التضامن»

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرضها في السطور التالية:

انطلاق تدريبات «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية على مستوى المعاهد كمرحلة تجريبية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" على مستوى 59 معهد عالي ومتوسط، مع بداية العام الدراسي الجديد كمرحلة تجريبية، ثم التوسع على مستوى جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية، حيث يقوم 73 عضو هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات مودة لطلابهم وذلك على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية

التأمينات تستأنف صرف معاشات نوفمبر غدًا

تستأنف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدًا الأحد، صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، لمن تخلف خلال الأيام الماضية.

وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من صرف شرائح الصرف المختلفة، لمن يتقاضى معاشا من البريد.

شكوى لصندوق مكافحة الإدمان عن تعاطى موظف المخدرات تكشف 7 حالات إيجابية



أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تلقى شكوى بوجود موظف بإحدى المؤسسات الحكومية يتعاطى المواد المخدرة، وتم نزول حملة من اللجنة المنوطة بشكل مفاجئ في اليوم التالي من تلقى الشكوى، وإجراء تحاليل الكشف عن تعاطى المخدرات لجميع العاملين المتواجدين بالمؤسسة والبالغ عددهم 229 موظفًا، وتبين 7 حالات إيجابية يتعاطون للمواد المخدرة "حشيش، ترمادول" منهم الموظف محل الشكوى وتم تحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة



«علاج الإدمان»: تراجع نسبة الموظفين المتعاطين للمخدرات من 8% إلى 1.5%

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، فحص 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019 حتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات.