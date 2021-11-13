ضبط محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب في مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، من إحباط محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية بوزن كيلو جرام، بحوزة راكب قادم من الرياض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

يذكر أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود قطع معدنية صغيرة بين طيات الملابس في حقائب الراكب.

وعلى الفور كلف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 10 سبائك ذهبية بوزن كيلو جرام.

أمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.