السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب في مطار القاهرة

سبائك ذهب
سبائك ذهب

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، من إحباط محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية بوزن كيلو جرام، بحوزة راكب قادم من الرياض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

يذكر أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود قطع معدنية صغيرة بين طيات الملابس في حقائب الراكب.

وعلى الفور كلف مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 10 سبائك ذهبية بوزن كيلو جرام.

أمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

 

مطار القاهرة الإجراءات القانونية محاولة تهريب القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية ضبط جمركى إحباط محاولة مبنى الركاب رقم 2

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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