قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب السيول

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، تزامنًا مع سقوط أمطار غزيرة من سلاسل جبال البحر الأحمر مع عدم الاستقرار في حالة الطقس منذ الأمس، موجهًا الجهات المختصة بسرعة الإعداد كل في مجال تخصصه لضمان التدخل والتعامل السريع والسيطرة على أي تداعيات سلبية نتيجة سقوط الأمطار.

أضاف الداودي أن الأمطار الغزيرة التي سقطت اليوم من سلاسل جبال البحر الأحمر ليس لها أي تأثير على المواطنين، بسبب معرفة توقيت موسم السيول، مؤكدًا جاهزية الأجهزة التنفيذية التي تحركت في الوقت والمكان المناسبين.

كما بعث محافظ قنا رسالة طمأنة للمُواطنين بأن الحالة العامة للأحوال الجوية بمحافظة قنا مستقرة ومطمئنة تمامًا حتى الآن، مناشدًا قائدي المركبات والسيارات، بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات والاتجاهات المقررة للسير في الطرق السريعة و الابتعاد عن الطرق التي تم إغلاقها، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تتابع أولًا بأول أعمال شفط وكسح المياه من الطرق السريعة بنطاق المحافظة.