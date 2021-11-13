بـ7.3%.. «المركزي» يكشف تفاصيل استقرار معدلات البطالة

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن استقرار معدل البطالة عند 7.3 % خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4 % خلال الربع الأول من عام 2021، ليستقر بشكل عام عند مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، والبالغ 7.7 %.

ويرجع استقرار معدل البطالة إلى انخفاض قوة العمل، والذي حد بشكل عام من الانخفاض في أعداد المشتغلين، واستمر عدد من المؤشرات الأولية في التوسع خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2021، ما يشير إلي مواصلة تعافي النشاط الاقتصادي.

وتابع التقرير: «التحسن المشهود في معظم المؤشرات الأولية يعكس أيضاً التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال ذروة جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها العام الماضي، وسجل مؤشر الصناعات التحويلية توسع قوي خلال الربع الثاني من عام 2021 في المتوسط ولأول مرة منذ الربع الربع من عام 2019».

وبالإضافة إلي ذلك، سجّلت إجمالي مبيعات السيارات أعلى معدل نمو لها على الإطلاق خلال الربع الثاني من عام 2021 في المتوسط، علاوة على ذلك استمرت صافي الحمولة المارة عبر قناة السويس في التوسع بشكل قوي خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2021 بعد الانكماش الملحوظ خلال الربع الأول من عام 2021.

ومن ناحية أخرى، سجلت الليالي السياحية أكبر توسع لها على الإطلاق خلال الربع الثاني من عام 2021، متماشية مع التأثير الإيجابي والقوي لسنة الأساس مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع تطبيق تدابير الإغلاق الكامل داخليًا وعالميًا.

وبشكل مماثل، توسعت بعض المؤشرات لنشاط القطاع البترولي بشكل قوي خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث استمر ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بوتيرة متسارعة.