السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بـ7.3%.. «المركزي» يكشف تفاصيل استقرار معدلات البطالة

البنك المركزي
البنك المركزي

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن استقرار معدل البطالة عند 7.3 % خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4 % خلال الربع الأول من عام 2021، ليستقر بشكل عام عند مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، والبالغ 7.7 %. 

ويرجع استقرار معدل البطالة إلى انخفاض قوة العمل، والذي حد بشكل عام من الانخفاض في أعداد المشتغلين، واستمر عدد من المؤشرات الأولية في التوسع خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2021، ما يشير إلي مواصلة تعافي النشاط الاقتصادي. 

وتابع التقرير: «التحسن المشهود في معظم المؤشرات الأولية يعكس أيضاً التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال ذروة جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها العام الماضي، وسجل مؤشر الصناعات التحويلية توسع قوي خلال الربع الثاني من عام 2021 في المتوسط ولأول مرة منذ الربع الربع من عام 2019». 

وبالإضافة إلي ذلك، سجّلت إجمالي مبيعات السيارات أعلى معدل نمو لها على الإطلاق خلال الربع الثاني من عام 2021 في المتوسط، علاوة على ذلك استمرت صافي الحمولة المارة عبر قناة السويس في التوسع بشكل قوي خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2021 بعد الانكماش الملحوظ خلال الربع الأول من عام 2021.

ومن ناحية أخرى، سجلت الليالي السياحية أكبر توسع لها على الإطلاق خلال الربع الثاني من عام 2021، متماشية مع التأثير الإيجابي والقوي لسنة الأساس مقارنة بذات الفترة من العام السابق، والتي تزامنت مع تطبيق تدابير الإغلاق الكامل داخليًا وعالميًا.

وبشكل مماثل، توسعت بعض المؤشرات لنشاط القطاع البترولي بشكل قوي خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث استمر ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بوتيرة متسارعة. 

 

قناة السويس مؤشرات البترول أنخفاض خلال المركزى مصر سياح

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف كواليس «مشاجرة الجيرة» على فيسبوك بالقاهرة

محمد الباز يكشف الصندوق الأسود لـ«زكريا بطرس»

الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

خسائر الأمطار.. إصابة 80 شخصًا إثر تعرضهم للدغات العقارب وانهيار المنازل فى أسوان

الشروط والأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم على التدريس بالحصة

شبورة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة فلسطينيين فى الضفة الغربية

«التحرير الفلسطينية»: ازدواجية المعايير فى مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم 122