كيم كارداشيان تتألق.. مشاهد من حفل زفاف «باريس هيلتون»

كعادتها تخطف كيم كارداشيان، نجمة تليفزيون الواقع، الأنظار بظهورها المتميز والساحر، وهو ما حدث أثناء حضور حفل زفاف الممثلة والمغنية الأمريكية باريس هيلتون.

وحضرت كارداشيان، حفل زفاف “هيلتون” مرتدية ثوبًا أسود من Balenciaga، يتميز بفتحة فى وسط صدرها وتنورة طويلة منتفخة.

حفل زفاف باريس هيلتون

الإكسسورات السوداء

ارتدت كارداشيان، حذاء أسود وأقراط دائرية سوداء وذيل حصان أنيق مضفر مع كحل دخاني دراماتيكي، لإكمال مظهرها باللون الأسود الموحد، لتخطف أنظار الجمهور بأناقتها وجاذبيتها فى هذا “اللوك” الذي اختارته لنفسها برفقة مساعديها من الاستايلست.

الحديث حول علاقتهما

وخلال الحفل، بدأت كارداشيان وهيلتون يمزحان بشأن أصول علاقتهما، مع قيام كيم بحمل ذيل الفستان الخاص بالعروس احترامًا لماضيها كمساعد لـ"باريس هيلتون" ومنظم خزانتها.

صور تذكارية

كانت كارداشيان في صحبة آخرين، فالتقطت صورًا مع كيمورا، التى كانت ترتدى الأسود أيضًا، وكانت جالسة بجانب نيكول ريتشي، على الرغم من أنه يبدو أن كيم كانت الممثل الوحيد من عائلتها الشهيرة في الحفلة - وتركت صديقها المشهور بيت ديفيدسون.

واحتفلت النجمة باريس هيلتون، بزفافها الخميس الماضي، على زوجها رجل الأعمال الذي يبلغ من العمر 41 عام، فى حفل زفاف أسطوري، قام برصده عدد كبير من الصحف العالمية والمحلية.

وتداولت الصحف معلومات حول التكلفة الفعلية التي أقيم بها الحفل، والتي بلغب بحسب "الديلي ميل"، 75 مليون دولار، حيث ارتدت العروس ثلاث فساتين مختلفة أثناء الحفل وكانت من تصميم أكبر مصممي الأزياء في العالم.