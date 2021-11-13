السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصلاح كسر بخط مياه حي وسط وحملات مكثفة للنظافة بالمنيا

إصلاح كسر بخط مياه
إصلاح كسر بخط مياه ب

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة من إصلاح خط مياه بأحد شوارع بحي وسط المدينة بعد حدوث عطل به وتسرب كميات كبيرة من المياه  للشوارع المجاورة وقامت بالدفع بسيارات كسح لشفط المياه حتى لا تعيق حركة المواطنين كما كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بقرية تلة وقامت برفع 30 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

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إصلاح كسر بخط مياه ب

قال محمد عبد العظيم رئيس حي وسط المدينة إنه تم إصلاح كسر بأحد خطوط المياه بشارع أبن خصيب أحد الشوارع الحيوية والتجارية بوسط مدينة المنيا وإعادة ضخ المياه مرة أخرى وتم الدفع بعربات الكسح لرفع المياه المتراكمة بالشارع ورد الشيء لأصله، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تكليفات  الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة المستمرة وسرعة التعامل مع البلاغات العاجلة حيث تم التعامل مع البلاغ فور وروده

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إصلاح كسر بخط مياه ب

وقام قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية تلة بمواصلة جهوده بملف النظافة وتم رفع ٣٠طن من المخلفات الصلبة و التراكمات من نقاط التجمع بالقرية والقرى المجاورة لها و تفريغ صناديق القمامة من شوارع القري و نقلها الظهير الصحراوي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومنعا لانتشار الفيروسات والأمراض والمعيشة في بيئة صحية و نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

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إصلاح كسر بخط مياه ب

أكد د.محمد حلمي رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي في ضوء تكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاستجابة الفورية وسرعة التحرك لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنين ورفع كفاءة العمل بمَنظومتي النظافة والإنارة ، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنياوي بما تنال رضاه واستحسانه.

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إصلاح كسر بخط مياه ب
المنيا إصلاح كسر بخط مياه حي وسط المدينة رفع مخلفات بقرية تلة المخرج محمد عبد العظيم الدكتور محمد حلمي

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متحف لـ«قرافات» القاهرة

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