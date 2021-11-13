السبت 13 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب شركة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج بمصر الجديدة

حبس
حبس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي السفر للخارج بمصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.

أكدت معلومات وتحريات مباحث  الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وقيامه بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على توفير تأشيرات عمل بإحدى الدول بمهن مختلفة، بقصد الاستيلاء على أموالهم، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية منهم، بإدعاء إنهاء رسوم إدارية "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمقر الشركة، بحوزته (42 عقد وهمي منسوبين لإحدى الشركات الوهمية بإحدى الدول يستخدمها فى النصب والإحتيال على ضحاياه – 211 طلب توظيف بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات الخاصة براغبي التوظيف ضحايا الشركة) .

كما أمكن الاستدلال على عدد من المجني عليهم، وبسؤال بعضهم أقروا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول خلافًا للحقيقة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة شرق القاهرة الكلية راغبي السفر للخارج مصر الجديدة التحريات الاموال العامة

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