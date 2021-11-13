16 نوفمبر.. افتتاح معرض «حابي الحياة» للفنان حسين نوح بدار الأوبرا

يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، فى السابعة مساء الثلاثاء ١٦ نوفمبر، بقاعة صلاح طاهر، معرض يحمل عنوان"حابي الحياة" للفنان حسين نوح، الذى يستمر حتى الأحد الموافق ٢١ نوفمبر الجارى.

ويعود الفنان التشكيلي، حسين نوح، بمعرض جديد يخوض من خلاله مغامرة فنية يختار فيها "حابي" إله النيل عند القدماء المصريين ليعكس فى لوحاته عبر تكوينات متباينة كل معاني الخير والنماء والحياة ذاتها منطلقا من أن النيل حياة المصريين و أن مصر ستبقى دومًا.

الفنان “حسين نوح” تخرج من كلية فنون جميلة جامعة حلوان وأقام عدد كبير من المعارض في “مصر، الكويت، الأردن و كردستان بالعراق”.

كما احتضنت قاعات الأوبرا والهناجر ومتحف أحمد شوقي وجامعة القاهرة وساقية الصاوي لوحاته وشارك في معارض مع كبار الفنانين أبرزهم “جورج بهجوري، عمر النجدي و محمد الناصر".