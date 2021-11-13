تسوية ومسح 494 طريقًا بمدن كفر الشيخ

نظمت الوحدات المحلية بمجالس المدن بكفر الشيخ، حملات لتسوية الطرق وترميمها ومسحها، سواء الشوارع الواصلة بين المراكز أو الطرق الداخلية بالقرى أو الواصلة بين عدد من القرى.

يأتي ذلك تحت إشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة؛ لتيسير الحركة المرورية على الطرق، وإصلاح الطرق وتهيئتها، ولمواجهة مشكلة انتشار الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والداخلية، بالإضافة إلى استمرار أعمال الرصف بالمدن والقرى.

وتمكنت الحملات التي استمرت أسبوعًا من مسح وتسوية وترميم 494 طريقًا، وتم مسح طرق على مسافة 725.300 كيلو متر، وتم تسوية طرق على مسافة 246 كيلو، وتم ترميم طرق على مسافة 52 كيلو.

