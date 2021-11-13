السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البوستر الدعائي الأول لـ«برة المنهج» قبل عرضه

فيلم برة المنهج
فيلم برة المنهج

كشفت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "برة المنهج" للفنان ماجد الكدواني، عن البوستر الدعائي الأول للعمل المقرر عرضه قريبًا. 

ويشارك الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الافتتاحية، والتي ستقام خلال الفترة من 6 - 15 ديسمبر المقبل، وهو من إخراج عمرو سلامة.

وكشف "سلامة"، في منشورٍ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن مشاركة الفيلم بالمهرجان، وكتب عبر صفحته: "فيلم (برا المنهج) سيكون عرضه العالمي الأول كفيلم ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة السعودية، أول مهرجان سينمائي في السعودية، قبل أن يُطرح في دور العرض في مصر والعالم العربي".

من جانبه، بدأ الموسيقار راجح داود، في وضع الموسيقى التصويرية للفيلم، حيث التقى داوود، بالمخرج عمرو سلامة، في جلسة خاصة عقب انتهاء الأخير من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم استعدادًا لعرضه. 

ويشارك في بطولة "برة المنهج" كلا من؛ ماجد الكدواني، روبي، دنيا ماهر، والطفل الموهوب عمر شريف، بالإضافة إلى العديد من الأطفال وعدد من نجوم ضيوف الشرف الكبار، والفيلم من قصة وسيناريو وحوار عمرو سلامة، بالمشاركة مع الكاتب خالد دياب، وإنتاج شركة "لاجوني"، للمنتجة شاهيناز العقاد.

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